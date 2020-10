Portugal defronta Islândia ou Hungria no Euro 2020

Cinco anos depois, Portugal vai reencontrar no jogo de abertura do Euro 2020 a Islândia ou a Hungria. Islandeses e húngaros, que defrontaram a selecção portuguesa na fase de grupos do Euro 2016, venceram nesta quinta-feira as meias-finais do “caminho A” do play-off de qualificação para o Europeu 2020 e, no próximo dia 12 de Novembro, vão defrontar-se em Budapeste para decidir quem ocupa o lugar vago no Grupo F do Campeonato da Europa, que será disputado em Junho e Julho do próximo ano.

O play-off de qualificação para o Europeu 2020, que decide as últimas quatro vagas para a fase final, estava inicialmente marcado para Março, mas, por força da pandemia, as meias-finais, disputadas em apenas um jogo, foram adiadas esta quinta-feira.

Cumprida a primeira etapa, há oito países que se mantêm na corrida por um lugar no Europeu, mas Portugal já sabe que no primeiro jogo do Grupo F, que se vai realizar no Puskas Arena, em Budapeste, vai defrontar a Islândia ou a Hungria, selecções que empataram com a equipa comandada por Fernando Santos em 2016.

Na meia-final do “Caminho A”, a Islândia recebeu a Roménia e chegou ao intervalo a vencer por 2-0 – bis de Sigurdsson, médio do Everton. Os romenos ainda reduziram na segunda parte, com um golo de Alexandru Maxim, mas não conseguiu evitar a derrota, por 2-1.

Mais fácil foi o apuramento da Hungria. Os magiares viajaram até à Bulgária onde, com uma exibição eficaz, alcançaram uma vitória por 1-3: Orban (17’), Kalmar (47’) e Nikolic (75’) fizeram os golos dos húngaros, Yomov reduziu no minuto 89.

Nos jogos de preparação realizados nesta quinta-feira, destaque para o avançado do FC Porto Mehdi Taremi. O reforço portista para 2020-21 foi titular no triunfo do Irão no Uzbequistão por 2-1, e, na transformação de uma grande penalidade, fez o 16.º golo em 38 jogos pelas selecção iraniana.

Em evidência esteve também Luther Singh. O avançado, que representa o Paços de Ferreira por empréstimo do Sp. Braga, marcou o único golo da África do Sul no empate (1-1) frente à Namíbia. Cafú Phete, do Belenenses SAD, foi titular, enquanto Lyle Foste, do V. Guimarães, entrou aos 52 minutos.