João Almeida de rosa choque na dobradinha de Arnaud Démare

João Almeida, líder do Giro, envergará a camisola rosa pelo quarto dia consecutivo à partida para a sétima etapa da Volta a Itália (Matera-Brindisi), apesar de um inusitado incidente na tirada desta quinta-feira (Castrovillari-Matera, 188 kms) - ganha por Arnaud Démare (Groupama FDJ) -, que podia ter comprometido seriamente a prova do ciclista português, positivamente abalroado pelo estado-unidense Brandon McNulty, da UAE.

Com a rosa à prova de choque, João Almeida embateu nos rails de protecção quando faltavam pouco menos de 37 quilómetros para a meta, antes da última contagem de montanha do dia. Apesar do susto, o ciclista das Caldas da Rainha acabou por recuperar e reentrar rapidamente no pelotão, ajudado pelos companheiros da Deceuninck-Quick-Step.

O líder do Giro preparava-se para uma ligeira “paragem técnica” na berma quando foi “atropelado" com violência pelas costas, num choque que levou Almeida ao solo, situação de que não resultou qualquer mazela que o impedisse de prosseguir, apesar de ter embatido com a cabeça e ter caído sobre uma mão.

A sexta etapa acabou por ser decidida ao sprint, com o francês Arnaud Démare a repetir o triunfo da quarta etapa, depois de alcançado o australiano James Whelan (Education First), último resistente do quarteto de fugitivos (Mattia Bais, Marco Frapporti e Filippo Zana). Fuga que chegou a dispor de mais de nove minutos de vantagem sobre o pelotão... que só reagiu na segunda metade da etapa, numa perseguição liderada pela Bora-Hansgrohe para a ansiada e adiada vitória de Peter Sagan.

Com Sagan a chegar em oitavo e a não conseguir compensar o esforço da equipa, Démare assume a liderança da classificação por pontos. Michael Matthews (Sunewb) e Fabio Felline (Astana) cortaram a meta logo a seguir a Démare, com João Almeida em 25.º e Rúben Guerreiro (EF) em 21.º, com o mesmo tempo do vencedor.

Os ventos fortes e a ameaça de cortes no pelotão acabaram por não ter influência na corrida, que deixou João Almeida a uma etapa de igualar um recorde de Joaquim Agostinho, com cinco dias consecutivos de liderança numa grande volta.