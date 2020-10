Tudo o que sempre quisemos saber sobre o orgasmo feminino, um excerto de Viva a Vagina!

As médicas Nina Brochmann e Ellen Støkken Dahl eram estudantes de Medicina em Oslo, na Noruega, quando criaram o blogue Underlivet (Os Genitais). Foi tal o sucesso que resultou no livro Viva a Vagina! , sobre as maravilhas e mistérios do sexo feminino, que chega nesta quinta-feira às livrarias portuguesas, numa edição da Porto Editora. Foi um best-seller na Noruega quando ali foi publicado em 2017 e está a ser traduzido para mais de 30 línguas. Aqui pode ler-se um excerto de um dos seus capítulos dedicado ao O grande ‘O’ com alguns conselhos.