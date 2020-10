Miss de Ruben Alves abre esta quinta-feira em Lisboa a Festa do Cinema Francês

O filme Miss, do realizador Ruben Alves, sobre os desafios de um rapaz que sonha ser Miss França, abre esta quinta-feira a Festa do Cinema Francês em Lisboa, num ano que contará com programação noutras quatro cidades.

Miss "é sobre identidade, é sobre a tolerância, a liberdade de ser quem somos. De escolher o nosso percurso até nos encontrar”, como contou o realizador à agência Lusa em Paris, em Março passado. O filme, que terá antestreia esta quinta-feira no Cinema São Jorge, inspira-se na história verídica do actor principal, Alexandre Wetter, modelo andrógino que desfila roupas femininas e masculinas.

Este ano, a Festa do Cinema Francês voltará a apostar em várias antestreias da mais recente produção francesa, mas irá também repor alguns filmes cuja exibição foi afectada pelo encerramento das salas de cinema por causa da covid-19. Entre as antestreias contam-se Manual da boa esposa, de Martin Provost e com Juliette Binoche, Agente Haxe, de Jean-Paul Salomé com Isabelle Huppert, De Gaulle, de Gabriel Le Bomin, e Thalasso, de Guillaume Nicloux, com o escritor Michel Houellebecq e o actor Gérard Depardieu. Serão ainda repostos Frankie, de Ira Sachs e rodado em Portugal, ou J'Accuse - O Oficial e o Espião, de Roman Polanski.

Nesta edição, a Festa do Cinema Francês irá ainda prestar homenagem à actriz, realizadora e activista francesa Delphine Seyrig, com as sessões a decorrerem na Cinemateca. Entre os filmes escolhidos conta-se Les trois portugaises, que Delphine Seyrig realizou com Carole Roussopoulos e Ioana Wieder, sobre Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, uma revisitação do caso polémico das três escritoras com a publicação, em 1972, das Novas Cartas Portuguesas, proibida pelo Estado Novo.

A Festa do Cinema Francês terminará no dia 21 em Lisboa com a comédia O meu primo desajeitado, de Jan Jounen. Além da capital, a Festa do Cinema Francês vai passar por Almada (14 a 18 de Outubro), Oeiras (15, 17 e 18 de Outubro), Coimbra (21 a 24 de Outubro) e Porto (29 de Outubro a 4 de Novembro).