Louise Glück é o Prémio Nobel da Literatura 2020

O nome da norte-americana Louise Glück​ foi anunciado pela Academia Sueca esta quinta-feira ao meio-dia como Nobel da Literatura 2020, numa cerimónia transmitida online a partir de Estocolmo. O júri escolheu-a pela “sua inconfundível voz poética que com austera beleza torna universal a existência individual”.

Louise Glück nasceu em Nova Iorque em 1943 e estreou-se em 1968 com Firstborn. Segundo a Academia Sueca, foi logo aclamada como uma das poetisas mais proeminentes da literatura contemporânea americana. Um dos seus poemas “Elms”, do livro The First Four Books of Poems : “All day I tried to distinguish/ need from desire. Now, in the dark,/ I feel only bitter sadness for us,/ the builders, the planers of wood,/ because I have been looking/ steadily at these elms/ and seen the process that creates/ the writhing, stationary tree/ is torment, and have understood/ it will make no forms but twisted forms.//”

Foto Em 2015 a poeta recebeu das mãos do Presidente Barack Obama a Medalha Nacional de Humanidades getty images

Num ano especial por causa da pandemia de Covid-19, já se sabe que não irá acontecer o habitual banquete organizado para os laureados em Estocolmo. Segundo o jornal sueco The Local, a cerimónia em que os vencedores recebem das mãos do rei Carlos Gustavo o prémio Nobel, geralmente agendada para 10 de Dezembro em Estocolmo, será substituída por uma cerimónia transmitida pela televisão nesse mesmo dia, com os premiados a receberem os prémios nos seus próprios países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Isto depois de o prémio ter causado polémica em 2016, quando foi atribuído a Bob Dylan, e ter estado suspenso em 2018. E de no ano passado ter sido entregue em dose dupla: à polaca Olga Tokarczuk​, que recebeu o prémio relativo ao ano de 2018, e ao austríaco Peter Handke, Prémio Nobel 2019. E a polémica voltou a acontecer por causa das posições políticas do autor e por ter apoiado o líder sérvio Slobodan Milosevic na guerra dos Balcãs. Na altura a academia defendeu-se dizendo que o escritor tinha sido escolhido unicamente pelo seu mérito literário.

Desde Maio que tinham sido escolhidos, de uma lista de 200 autores, os cinco candidatos finais​. O escolhido recolheu pelo menos um voto a mais do que a metade das indicações do júri.