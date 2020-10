Painéis solares mais eficientes propostos por cientistas de Portugal e Reino Unido

Cientistas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade York (Reino Unido) propõem um novo desenho para as células dos painéis solares, com padrões em xadrez, que aumenta em 125% a capacidade de aproveitar a luz solar.

A investigação conjunta do Centro de Investigação de Materiais e do Departamento de Física de York concluiu que esta nova configuração pode permitir “células solares mais finas, leves, flexíveis e versáteis”, capazes de dar energia a mais casas e a outras superfícies, desde barcos a tendas. Os resultados estão publicados num artigo científico.

O desenho axadrezado “aumenta a probabilidade de a luz ser absorvida, criando assim mais electricidade”, afirma a Universidade Nova de Lisboa num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Os investigadores consideram que se poderá usar este tipo de células em materiais leves e que serão mais fáceis, mais baratas e poderão ser produzidas de forma mais sustentável, uma vez que “o silício de grau solar usado para criar as células requer processos de fabrico de elevado consumo energético”.

“Como o refinamento do silício é um processo tão energeticamente intensivo, células de silício dez vezes mais finas não só reduziriam a necessidade de refinarias, mas também custariam muito menos, potenciando assim a nossa transição para uma economia verde”, afirma o investigador Christian Schuster, da Universidade de York, citado no comunicado. “Encontrámos um truque simples para fortalecer a absorção de células solares finas”, acrescentou, referindo que se consegue um aumento de 125% na absorção, que se passa mais no interior do que na superfície das células.

Além de poder ser usado em células solares, por ser mais leve, o método pode ser aplicado a barreiras acústicas, painéis quebra-vento, superfícies antiderrapantes, biossensores e arrefecimento.