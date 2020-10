Homem suspeito de balear mulher grávida detido em Tomar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 69 anos, suspeito de ter baleado na segunda-feira uma mulher grávida, de 37, no concelho de Tomar, distrito de Santarém, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que na sequência da detenção deste homem, que é suspeito do crime de homicídio qualificado na forma tentada, as autoridades apreenderam também a arma utilizada e uma outra de “calibre ilegal”.

“Na sequência de altercações ocorridas entre o autor e o filho da vítima, o arguido desferiu um tiro com arma de fogo, numa mulher de 37 anos de idade que se encontra grávida, atingindo-a no tórax. A vítima foi assistida no hospital de Abrantes”, descreve a nota.

Segundo adiantou fonte do Centro Hospital do Médio Tejo à agência Lusa, os ferimentos da mulher foram ligeiros.

Os factos ocorreram na segunda-feira na localidade de Charneca de Peralva, no concelho de Tomar, segundo disse à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado às 19h26 e que no local estiveram dez operacionais da GNR, Bombeiros Municipais de Tomar, ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O suspeito deste crime vai agora ser presente às autoridades judiciárias para a aplicação das respectivas medidas de coação.