Há quase 12 mil vagas na 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior

Há 11.698 vagas em jogo na 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. O número foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Às 6050 que tinham sobrado da 1.ª fase, juntam-se agora 4952, que resultam do facto de ter havido alunos colocados que não se matricularam, e mais cerca de 700, referentes a lugares que existiam para concursos especiais e que revertem para esta fase.

O Instituto Politécnico de Bragança é a instituição com mais lugares por ocupar: 1372. Segue-se a Universidade de Lisboa, onde há 706 vagas disponíveis, e o Politécnico de Coimbra, com 644. A lista completa por curso e por instituição pode ser consultada aqui. O concurso para a 2.ª fase está a decorrer. O prazo termina na próxima sexta-feira.

O ministério estima “que o número total de novos ingressos no ensino superior em todos os ciclos de estudos, públicos e privados, atinja cerca de 95 mil novos estudantes matriculados no próximo ano lectivo de 2020/21 (enquanto foram cerca de 84 mil pessoas em 2019)”.

Na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, cujos resultados foram conhecidos a 27 de Setembro, entraram quase 51 mil candidatos, o número mais elevado de sempre.

Um ano lectivo “histórico”

Este ano foi, de resto, excepcional a vários níveis: houve um número invulgar de candidatos ao ensino público na 1.ª fase (62.561), o maior dos últimos 24 anos, o que foi considerado um “marco histórico” pelos vários responsáveis das instituições públicas de ensino superior; o Governo decidiu aumentar o total de vagas quando o concurso nacional já estava a decorrer; houve uma percentagem elevadíssima de candidatos que conseguiu lugar à primeira (82%); e, por fim, registou-se uma subida significativa nas médias de ingresso. Como noticiou o PÚBLICO, em mais de 600 cursos a nota de entrada ficou acima do que pode ser considerado o seu valor “normal”.

Estão em jogo nesta 2.ª fase, entre outras, vagas que não foram preenchidas na 1.ª fase; vagas que foram preenchidas na 1.ª fase do concurso mas em que não se concretizou a matrícula e inscrição; e vagas libertadas em consequência de rectificações na colocação na 1.ª fase. Este ano lectivo, o Governo autorizou também as universidades e politécnicos a adicionar à oferta para a 2.ª fase as vagas dos concursos especiais que não foram preenchidas até ao final de Setembro.

Pode concorrer à 2.ª fase quem não conseguiu lugar na 1.ª, mas também quem concorreu e ficou colocado (nestes casos, os estudantes que consigam colocação na 2.ª fase vêm a sua colocação na 1.ª anulada, bem como a eventual matricula e inscrição que já tenham feito). Podem também concorrer a esta 2.ª fase os alunos que, apesar de terem condições para se candidatarem à 1.ª fase, decidiram não o fazer bem como todos os que só reuniram condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas à 1.º fase.

Os resultados da 2.ª fase são conhecidos a 15 de Outubro. Segue-se uma 3.º fase cujas candidaturas decorrem entre 22 e 26 de Outubro.