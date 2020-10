Duas firmas de advogados fizeram contratos públicos no valor de 18 milhões de euros

As entidades públicas contrataram mais de 30 milhões de euros apenas às dez maiores sociedades de advogados do país, num período de cinco anos. Esse número resulta de um balanço realizado pelo PÚBLICO com base na informação disponível no portal dos contratos públicos, abarcando um período entre o início de 2015 e o final do ano passado. Por ano, o valor global destes contratos variou entre os 4,2 milhões contabilizados em 2015 e os 7,5 milhões registados em 2018, o que reflecte uma tendência crescente.

Continuar a ler