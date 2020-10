José Tavares: um juiz de título que se dedicou à administração do Tribunal de Contas

A carreira do novo presidente do Tribunal de Contas (TdC) confunde-se com a história da instituição nas últimas décadas. Quem o diz é o seu antecessor, Vítor Caldeira, que foi informado pelo primeiro-ministro de que não seria reconduzido apenas no dia em que terminava o seu primeiro mandato. Ainda estava longe de imaginar que o seu sucessor seria José Fernandes Farinha Tavares, que tomou posse esta quarta-feira aos 64 anos, 38 dos quais ao serviço do Tribunal de Contas.

