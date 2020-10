Governo tenta descansar esquerda e não esquece direita

A poucos dias da entrega do Orçamento do Estado (OE) para 2021 no Parlamento, marcada para 12 de Outubro, o Governo reuniu-se durante todo o dia de terça-feira com os partidos com assento parlamentar para lhes apresentar as linhas gerais do documento. Depois da romaria que só terminou ao final da tarde, seguem-se reuniões bilaterais com os partidos que ainda contam para as negociações do OE 2021. Já não há muito tempo para afinar os últimos detalhes e tomar decisões sobre o sentido do voto. Para já o Governo tenta falar para os dois lados do hemiciclo.

