Costa namora a esquerda mas avisa que será um orçamento dentro do “possível”

A cinco dias da data em que se comprometeu entregar a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 no Parlamento, António Costa não abriu o jogo sobre o que o documento possa conter, mas os parceiros Bloco e PCP não deixaram de se bater pelas suas bandeiras e reclamar medidas já constantes no orçamento deste ano que ainda não se concretizaram. E o chefe do Governo voltou a deixar no ar um ambiente de namoro mais com os comunistas do que com bloquistas. Num debate de três horas em que o primeiro-ministro passou a bola a quatro ministros para responderem a questões que mais pareciam de audições em comissões, houve temas para quase todos os gostos: da mortalidade ao Tribunal de Contas (TdC), da saúde ao Orçamento, das bicicletas às freguesias.

