Perder o meu avô para a demência, durante a pandemia

De cada vez que ia a um funeral, Gino Verani voltava com um “santinho” — um cartão laminado com a fotografia do morto na frente e uma oração na parte de trás.

Ao longo dos anos, Gino guardou-os em duas caixas de cartão pequenas, dentro de uma gaveta na sala de estar da sua casa em San Fiorano, uma cidade no Norte de Itália que esteve no epicentro da pandemia do novo coronavírus no país, ao lado de um relógio, um telemóvel desactualizado e as suas chaves.

Foto Gino observa a sua colecção de "santinhos", "santini", em italiano. Marzio Toniolo

Quando Verani morreu a 6 de Setembro, aos 88 anos, tinha coleccionado quase 150 “santinhos”, assim chamados por serem semelhantes a cartões com imagens de santos católicos romanos.

Os cartões que mostravam amigos, e por vezes filhos de amigos, tornaram-se parte dos muitos jogos que a sua família criou para manter a mente de Verani activa durante o confinamento nacional.

Mais de uma semana após a morte de Gino, o cartaz com o seu nome ainda estava afixado. MARZIO TONIOLO Gino de mãos dadas com a bisneta, num raro momento de toque durante a pandemia de covid-19. MARZIO TONIOLO Uma fotografia de Ines e Gino, tirada em 1957, o ano em que se casaram. MARZIO TONIOLO Marzio contou que, nos momentos cada vez mais raros de lucidez, Gino pedia a mão de Ines, para se confortar. MARZIO TONIOLO A cama onde Gino e Ines dormiam, vazia no primeiro dia de Gino num lar. MARZIO TONIOLO Quando Gino se mudou para uma cama no rés-do-chão, Inês dormia num sofá à beira do marido. MARZIO TONIOLO Gino reage com sarcasmo à fotografia do seu braço, depois de uma queda nas escadas de casa. MARZIO TONIOLO Ines ajuda Gino a tomar banho. MARZIO TONIOLO Em momentos de fadiga extrema, Gino pedia a Ines para ir para a cama muito cedo. A troca de horários criava desequilíbrios temporais que levavam a estados de confusão. MARZIO TONIOLO Graziano Verani, um voluntário da Protecção Civil de San Fiorano, dá flores aos pais, Ines e Gino. MARZIO TONIOLO Muitas vezes, em momentos de desespero, Gino pedia a Ines para se sentar à sua beira. MARZIO TONIOLO Marzio disse que a janela era a única forma de escape de Gino, preso em casa, primeiro devido ao confinamento e depois à deterioração da sua saúde. MARZIO TONIOLO A porta do lar onde Gino passou a última noite da sua vida. MARZIO TONIOLO Amigos, vizinhos e família sentam-se durante o velório de Gino. MARZIO TONIOLO Francesca, 61 anos, filha de Gino, dorme no sofá perto do caixão do pai. MARZIO TONIOLO Fotogaleria MARZIO TONIOLO

“Ocasionalmente, punha-os a todos numa mesa e pedia-lhe para identificar as imagens”, conta o neto, Marzio Toniolo, 35 anos, professor do ensino básico na mesma cidade. “Ele lembrava-se de muitos deles melhor do que se lembrava do que tinha feito há minutos”, disse.

A certa altura, durante o confinamento de três meses, de Março a Maio, quatro gerações da família Verani-Toniolo estavam a viver debaixo do mesmo tecto, desde Bianca, filha de Toniolo com três anos, a Verani, o seu bisavô.

Foto Gino e a sua esposa, Ines Prandini, 85 anos, conversam com amigos mantendo a distância física. Marzio Toniolo

Os jogos eram necessários porque apenas eram permitidos passeios curtos até uma distância de 200 metros de casa. Com uma máscara e um chapéu de lã, Verani parava frequentemente para ver, sem reacção, o quadro onde as notas de falecimento eram afixadas, uma tradição que se mantém nas cidades e vilas italianas mais pequenas.

Foto Uma das últimas vezes que Verani conseguiu fazer a barba sozinho. Marzio Toniolo

“Depois de todas as restrições serem levantadas [a 3 de Junho], ele sentiu-se completamente livre”, disse Toniolo. Mas durante o Verão, Verani caiu duas vezes. Já não era capaz de subir e descer as escadas, então a família preparou uma área no rés-do-chão da casa onde Verani começou a dormir numa cama de solteiro.

Foto Gino e Ines dormem na manhã do 16º dia de quarentena. Marzio não entrava no quarto dos avós desde que era criança. Durante o primeiro período de confinamento, todas as manhãs ele esperava ouvir barulho vindo do quarto para saber que estava tudo bem. Marzio Toniolo

Gino tinha dormido ao lado de Ines durante os 63 anos da sua vida de casados. Não conseguia adormecer numa cama de solteiro. Quando os familiares o ajudavam a tomar banho, ele queixava-se com dores.

Foto A cama na sala de estar e a blusa de Ines, manchada de sangue depois de tentar ajudar Gino a levantar-se de uma das quedas. Marzio Toniolo

Foto Ines grava um vídeo para Gino. No quarto da instituição para onde Gino foi viver não havia Internet para fazer videochamadas. A certeza de que o avô não iria entender as mensagens , disse Marzio, tornaram o processo de gravações decepcionante. Marzio Toniolo

A família decidiu então que Verani iria viver num lar numa cidade próxima, para que pudesse ser ajudado por profissionais. Ines concordou, relutante. Por causa da regra das duas semanas de quarentena, aperceberam-se que poderiam não voltar a vê-lo vivo. “Nesse momento, a minha avó fechou-se nela mesma, presa por sentimentos de culpa porque, como ela disse, “'nós mandamo-lo morrer longe de casa'”, disse Toniolo.

Foto Ines olha para o corpo de Gino antes de ir dormir e passar a última noite com ele, na sua casa. Marzio Toniolo

Verani morreu uma semana depois de causas naturais e o seu corpo foi trazido para casa. Foi vestido no seu melhor fato e posto num caixão com uma vela de cada lado durante o velório de 24 horas, na sala de estar, uma tradição num país onde casas funerárias não são normalmente usadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Gianni, amigo de Verani, levanta-se depois de acidentalmente se sentar na cadeira que Verani usava sempre durante as missas dos funerais. Marzio Toniolo

Mais populares A carregar...

Quase toda a cidade apareceu para o ver. Cada pessoa recebeu um “santinho” com a fotografia de Verani. Toniolo guardou um dos cartões nas caixas de cartão na sala de estar, dando descanso à colecção do avô para sempre.

Foto