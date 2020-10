A melhor BD ganha 500 euros: concurso da Chili Com Carne está de volta

Um livro em banda desenhada, 500 euros, Chili Com Carne. A receita do concurso de BD já vai na 8.ª edição e volta a querer premiar um projecto assinado por um (ou mais) sócios da associação de jovens artistas. O livro vencedor será publicado pela associação.

As candidaturas ao prémio de 500 euros estão abertas até 4 de Fevereiro de 2021. Segundo o regulamento, é dada uma preferência a projectos a preto a branco (embora a cor não seja proibida) e a livros “apresentados num formato das colecções” já existentes da Chili Com Carne. São aceites bandas desenhadas longas, um livro “com várias bandas desenhadas do mesmo autor desde que tenham uma ligação estética ou de conteúdo” ou uma “antologia de vários autores com um tema comum”.

Para participar é preciso enviar por email ([email protected]), em PDF, “no mínimo quatro páginas seguidas e acabadas e 20% das páginas BD planeada”, lê-se no regulamento.

O júri é constituído pelos autores Dois Vês, Mosi, Jucifer, Rudolfo e Rudolfo Mariano, vencedor da edição anterior. O vencedor será anunciado a 14 de Fevereiro de 2021, embora não seja garantido que o livro seja publicado nesse mesmo ano. Bottoms Up, o vencedor de 2019, deverá ser publicado ainda este mês, diz a associação, em comunicado.