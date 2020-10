Estás nos Açores e entraste na universidade? Podes ganhar 500 euros

Os jovens estudantes dos Açores que ingressem pela primeira vez no ensino superior voltam este ano lectivo a poder candidatar-se a um prémio de mérito no valor individual de 500 euros.

Numa nota, o executivo regional adianta que, através da Secretaria Regional da Educação e Cultura, foi aberto o período de candidaturas ao Prémio de Mérito de Ingresso no Ensino Superior 2020, enquadrado “num conjunto de estratégias ou incentivos que podem ajudar a orientar os estudantes do sistema educativo regional, e a ter uma atitude de confiança e de valorização da escola e do sucesso educativo”.

As candidaturas decorrem até às 23h de 15 de Dezembro e são realizadas “exclusivamente online”, no Portal da Educação.

Podem candidatar-se os estudantes que residam permanentemente nos Açores há pelo menos três anos, que durante esse período estiveram inscritos, frequentaram e concluíram o ensino secundário em estabelecimento de ensino na região e que nunca estiveram matriculados no ensino superior.

Ficam excluídos do âmbito de aplicação deste prémio o ingresso no ensino superior à distância. O prémio foi garantido pela região aos alunos pela primeira vez no ano lectivo passado.