Trump aprendeu sobre covid. Eu também.

Trump foi contagiado com covid e, num dos vídeos que gravou no hospital Walter Reed, informou o mundo que aprendeu imenso sobre a covid, uma ‘coisa muito interessante’. Irá falar disso com os americanos – avisou. Claro que é um tudo-nada tarde para Trump aprender sobre covid, mais de duzentos mil mortos depois nos Estados Unidos. Seria de esperar que um presidente se tivesse dado ao trabalho de se informar atempadamente do problema de saúde pública.

