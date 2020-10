Stayway covid

Porque será que a aplicação de rastreio da covid-19 está a passar despercebida? O atraso no lançamento da aplicação tirou muito de seu impacto na população. Depois há quem pense: -Quem é o infectado pela doença, que coloca o código na aplicação e vai para a rua, sabendo que está a infringir a lei?

Ah, mas a aplicação não dá a localização de quem a usa. Ok, a aplicação não dá a localização, e o seu telemóvel? Um efeito já provocou na cabeça de muita gente, se calhar posso andar na rua, mesmo infectado, desde que tenha a aplicação no telemóvel e registe o código que o médico me deu. Estes sistemas só funcionam em ditaduras como a China, onde cada cidadão é obrigado a carregar uma aplicação com um “semáforo” que indica onde a pessoa pode estar, é permanentemente localizada por ela e identificada por câmaras de reconhecimento facial. Lá chegaremos!

Mário Martins, Ponte de Sôr

Era uma vez na América

O primeiro debate presidencial às eleições americanas entre Donald Trump e Joe Biden foi degradante. Era uma vez na América um presidente que espirrava e o mundo constipava-se, quando generosamente colocava o saber científico e médico ao serviço da humanidade para combater pandemias que ameaçavam a saúde pública. Era uma vez uma América que não desprezava os seus tradicionais aliados, preocupava-se com questões climáticas e promovia o diálogo entre os povos. Hoje, o Presidente dos Estados Unidos receita injecções de desinfectante para eliminar o coronavírus, ressuscita o racismo, o ódio, a intolerância, o egoísmo, sem sabermos como foi possível à nação mais poderosa e influente do mundo ter substituído o idealismo norte-americano pelo nacional radicalismo da direita e ter deixado o país à beira da implosão.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Continuar a acreditar …

O tema não é novo mas, numa entrevista recente ao Diário do Alentejo, António Costa Silva sustentou a necessidade de combater a desertificação e suas consequências. Circunstâncias que, para a maioria dos cidadãos, mediante o seu sucesso ou insucesso dependerá o nosso futuro colectivo. Por isso, ele consiste indubitavelmente num dos problemas e desafios centrais do nosso tempo que deve ser atacado com todos os meios disponíveis que estão ao nosso alcance. Algo que, em meu entender, está carente de uma mudança de paradigma de acção mais interventivo. É necessário, como advoga o consultor do Governo, construir um plataforma colaborativa a nível regional e nacional através de centros tecnológicos e de inovação envolvendo as autarquias, empresas, universidades e as demais instituições preocupadas com o agravamento da desertificação. E com estas valências dinamizar e fortalecer as economias regionais e explorar o muito potencial aí existente para gerar emprego e riqueza. Enfim, entre avanços e recuos, importa inverter as dinâmicas demográficas e isso para bem de todos.

Manuel Vargas, Aljustrel