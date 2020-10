Tribunal grego condena líderes da Aurora Dourada por gerirem organização criminosa

A sala do tribunal de recurso de Atenas irrompeu em palmas quando foi anunciado o veredicto: a liderança do partido neonazi grego Aurora Dourada foi condenada por formação de associação criminosa.

Antes, tinham ainda sido considerados culpados Giorgos Roupakias, o assassino do rapper e activista anti-racista Pavlos Fyssas, em Setembro de 2013, e de um grupo de cinco membros do partido que espancou um grupo de pescadores egípcios quase até à morte, e agrediu também um grupo de sindicalistas.

À porta do tribunal, uma multidão de milhares de pessoas manifestava-se pedindo condenações no processo que durou mais de cinco anos, quando se esperava inicialmente que demorasse 18 meses. Esperavam a “catarse de uma época”, descreveu a correspondente do Guardian em Atenas, Helena Smith.

A liderança do partido Aurora Dourada, um partido não só de extrema-direita mas neo-nazi - o seu líder, Nikos Michaloliakos, era o “pequeno Führer”, eram-lhe feitas saudações nazis - incluía oito pessoas além do líder.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O partido nasceu nos anos 1980 mas ganhou relevância nacional em 2012, quando nas eleições de Maio conseguiu 7% dos votos e entrou no Parlamento com 21 deputados, em plena crise económica grega. Continuou a ter bons resultados, mesmo depois do assassínio de Fyssas. Em 2019, já com o processo a decorrer, deixou de ter representação parlamentar.

Nestes anos, foi um dos partidos mais extremistas e mais violentos com mais sucesso na Europa e contribuiu para um clima de violência contra refugiados e estrangeiros na Grécia.