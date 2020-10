Polícia acusado de matar George Floyd libertado sob fiança

Minnesota Department of Corrections

O antigo agente da polícia de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de homicídio no caso da morte de George Floyd, foi, esta quarta-feira, libertado sob fiança. Estava detido numa prisão de alta segurança no Minnesota. De acordo com a agência France Press, o agente terá pago cerca de um milhão de dólares de fiança e vai ser novamente presente a um juiz em Março de 2021.

Derek Chauvin foi filmado com o joelho fincado no pescoço do afro-americano George Floyd num vídeo amador que originou uma onda de violentos protestos nos EUA.

Chauvin estava com outros três polícias – todos foram despedidos, detidos e entretanto libertados – e terão respondido depois de uma queixa de que Floyd terá usado uma nota falsa de 2o dólares.

O suspeito foi acusado de crime idêntico ao homicídio por negligência na lei portuguesa (“sem respeito pela vida humana mas sem intenção de causar a morte”, como descreve a legislação do estado do Minnesota).

George Floyd e Derek Chauvin conheciam-se e foram colegas de trabalho, como seguranças, num restaurante no centro de Mineápolis. Andrea Jenkins, a presidente do city council de Minneapolis (o órgão legislativo da cidade), disse à MSNBC que Floyd ainda trabalhava no restaurante El Nuevo Rodeo e que Chauvin foi seu colega durante 17 anos. “O agente Chauvin conhecia o George. Foram colegas muito tempo”, disse.