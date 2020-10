Mike Pence e Kamala Harris debatem como “vices” com os olhos postos na Sala Oval

Os dois principais candidatos à vice-presidência dos EUA vão ter, na próxima madrugada, o seu único frente-a-frente em toda a campanha eleitoral. Durante 90 minutos sem interrupções para publicidade, o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris vão discutir, sobretudo, as consequências da pandemia de covid-19 no país, e espera-se que o debate seja mais informativo do que o primeiro entre Donald Trump e Joe Biden, na semana passada.

O frente-a-frente vai ter lugar na Universidade do Utah, em Salt Lake City, e o arranque está marcado para as 19h locais (21h em Washington D.C. e 2h da manhã de quinta-feira em Portugal continental). A moderadora é Susan Page, chefe da delegação do jornal USA Today na capital dos EUA.

Os debates entre os candidatos à vice-presidência dos EUA são, tradicionalmente, usados para atacar e defender os candidatos à Presidência. Mas, este ano, a idade avançada de Trump e de Biden faz com que Pence e Harris fiquem mais perto da Sala Oval.

Tanto Mike Pence como Kamala Harris já deram indicações de que pretendem candidatar-se à Presidência em 2024, seja qual for o resultado das próximas eleições.

No caso do Partido Democrata, Joe Biden (77 anos) assumiu-se como um candidato de transição, o que abre as portas a Kamala Harris (55 anos) para consolidar a imagem de favorita no seu partido em 2024. Do outro lado, no Partido Republicano, nunca se viu nenhum sinal de que Donald Trump esteja interessado em preparar a sua sucessão – mas, se for reeleito este ano, Trump não poderá voltar a candidatar-se em 2024, e Mike Pence (61 anos) tem via aberta para surgir bem posicionado como principal face do seu partido.

Para além da particularidade, pouco habitual, de ambos os candidatos à vice-presidência terem fortes aspirações e possibilidades de virem a desempenhar o cargo de Presidente num futuro próximo, o debate entre Pence e Harris acontece também num ambiente político muito diferente daquele que existia até Março passado.

Em 2019, o Partido Republicano contava com o trunfo da recuperação económica para convencer os indecisos a votarem em Donald Trump. E o Presidente dos EUA poderia até ter reforçado a posição nas sondagens com a sua absolvição no impeachment, entre Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas a pandemia de covid-19 veio alterar essa dinâmica, com a resposta da Casa Branca a ser muito criticada pela maioria do eleitorado. No debate entre Pence e Harris, é provável que a candidata do Partido Democrata tente forçar o seu adversário – que é o responsável na Casa Branca pela equipa de combate à pandemia – a dizer se concorda com a comparação que Donald Trump tem feito entre a covid-19 e a gripe comum, e se também considera que o uso da máscara deve ser facultativo mesmo em espaços fechados.

Não se espera que o debate fique marcado pelas constantes interrupções e ofensas que fizeram do primeiro debate entre Trump e Biden, na semana passada, o pior de que há memória em termos de esclarecimento público. Mas será interessante assistir à dinâmica das discussões entre Kamala Harris – uma antiga procuradora da Califórnia conhecida pelos seus questionários duros na Comissão de Justiça do Senado – e Mike Pence – um ex-senador que raramente levanta a voz e que projecta um estilo que é o oposto do Presidente Trump.

O debate chegou a estar em dúvida porque Mike Pence ofereceu resistência à exigência de Kamala Harris para que os dois candidatos surgissem protegidos por divisórias de acrílico, mas o candidato republicano acabou por ceder. Nas últimas horas, um dos principais conselheiros da Casa Branca, Stephen Miller, foi diagnosticado com covid-19. E a mulher de Stephen Miller, Katie Miller, é a assessora de imprensa de Mike Pence.​