Juiz pede que Pablo Iglesias seja investigado sobre dados roubados do telemóvel de ex-assessora

Manuel García-Castellón, juiz de instrução da Audiência Nacional, pediu esta quarta-feira ao Supremo Tribunal de Espanha que investigue o vice-presidente do Governo e líder do Podemos, Pablo Iglesias, pelo envolvimento na apropriação e divulgação ilegal de informações do telemóvel da sua antiga assessora Dina Bousselham, em 2016, que terão sido utilizadas para fins eleitorais.

Apesar de ter sido mandatado por uma instância judicial superior a devolver a Iglesias o estatuto de lesado do chamado “caso Dina”, de não ter consultado o Ministério Público sobre o seu pedido e de a vítima não responsabilizar o vice-presidente do executivo de Pedro Sánchez por qualquer delito, o juiz entende que há indícios para abrir a investigação no Supremo.

García-Castellón indicia Pablo Iglesias pelos crimes de falsa denúncia, descobrimento e revelação de segredos – equivalente à violação de correspondência ou telecomunicações e violação de segredos no ordenamento jurídico português – e danos informáticos.

O magistrado revela que no dia 20 de Janeiro de 2016, Antonio Asensio, presidente do grupo de comunicação social Zeta, deu ao líder do Podemos o cartão de memória do telemóvel de Bousselham, que continha conversas pessoais da assessora, incluindo comentários do próprio Iglesias sobre outras personalidades públicas, guardados sob a forma de captura de ecrã.

“[Iglesias] ficou com o cartão em seu poder, sem o dizer à proprietária, mesmo quando eram pessoas próximas e tinham conhecimento do desaparecimento dos bens de Dina desde Novembro de 2015”, lê-se na resolução do juiz, citada pelo El País.

“Oportunidade política”

Quando o site Okdiario e os jornais El Mundo e El Confidencial começaram a publicar as informações contidas no telemóvel de Dina Bousselham, escreve o juiz, Iglesias “instou os serviços jurídicos” do Podemos a “ampliarem a denúncia inicial” da assessora, de forma a “simularem erradamente uma conexão entre as imagens publicadas e a data do desaparecimento do telefone”, como fins “estritamente de oportunidade política”.

Depois de as autoridades terem encontrado uma cópia dos dados extraídos do telemóvel em casa do antigo comissário da polícia, José Manuel Villarejo, o partido de Iglesias acusou o Partido Popular (PP), então no poder, de ter autorizado a apropriação ilegal da informação de Bousselham.

Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias.

La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 7, 2020

“[Tratou-se de] uma actuação falsa consciente e planificada pelo Sr. Iglesias (…), fingindo, perante a opinião pública e o seu eleitorado, ter sido vítima de um facto que sabia ser inexistente, poucas semanas antes de umas eleições legislativas”, denuncia García-Castellón.

Em plena crise política, o PP, de Mariano Rajoy, venceu as legislativas de Junho de 2016, com 33,1% dos votos, ao passo que o Unidas Podemos ficou na terceira posição, com 13,4%.

Casado exige demissão

Pablo Casado, actual líder do PP, recorreu ao Twitter para exigir a Pedro Sánchez que “afaste “imediatamente” o vice-presidente da Governo de coligação PSOE-Unidas Podemos.

Do lado do partido de esquerda radical, o pedido do juiz García-Castellón foi recebido com estranheza, depois de a Sala de Penal da Audiência Nacional ter colocado Iglesias no grupo dos lesados do “caso Dina”.

El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra PODEMOS y contra Pablo Iglesias vale todo.



Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta. https://t.co/BK9c6LLqq6 — Pablo Echenique (@pnique) October 7, 2020

“O juiz ignora a Audiência Nacional e o Ministério Público porque contra o Podemos e contra Pablo Iglesias vale tudo”, escreveu o porta-voz do grupo parlamentar, Pablo Echenique, também no Twitter.

Para além de Pablo Iglesias, Manuel García-Castellón indiciou ainda Gloria Elizo (vice-presidente do Congresso dos Deputados e directora dos serviços jurídicos do Podemos), Marta Flor, Raúl Carballedo (assessores jurídicos do Podemos), a própria Dina Bousselham e o seu companheiro, Ricardo Dasaferreira, por delitos vários.

O Podemos está envolvido num outro caso judicial, potencialmente mais grave, que tem como objecto de investigação o alegado financiamento ilegal de uma campanha eleitoral na qual estão implicados altos dirigentes do partido.