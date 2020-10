E quando um restaurante lisboeta pede aos influencers para pagarem isso é... um flop

O desafio foi lançado a 4 de Agosto no Instagram do restaurante Rebel Asian: convidar todos os influencers para uma refeição. Até aqui, tudo parecia normal. Uma boa parceria entre o restaurante e um influencer em troca da publicidade nas redes sociais já é uma prática corrente — não só na área da restauração, mas noutras. Porém, a proposta dos donos do espaço que fica no Cais do Sodré, em Lisboa, era diferente: a refeição seria cobrada e o valor seria doado, na sua totalidade, a uma instituição sem fins lucrativos escolhida pelo próprio influencer. Nenhum apareceu.

Luís Gasparinho, sócio-gerente do Rebel Asian, conta que a ideia surgiu depois de ter lido sobre o conceito, que estava a ser aplicado por diversos restaurantes na Grécia. Ao que tudo indica, também não surtiu efeito. Ainda assim, os três sócios-gerentes do espaço decidiram experimentar o desafio em Portugal, uma vez que diariamente são abordados com propostas de parceria por influenciadores digitais, tanto nacionais como estrangeiros.“Este foi um teste social que fizemos”, diz Luís Gasparinho ao PÚBLICO.

Um teste em que nenhum influencer passou. Ao desafio de provaram os pratos do Rebel Asian, pagarem-nos e o valor reverter a favor de uma qualquer organização não-governamental, os que vivem das promoções nas redes sociais acabaram por se remeter ao silêncio e não alinhar na ideia solidária.

Embora continuem a receber pedidos de influencers, que garantem promover o restaurante em troca de uma refeição de oferta, os sócios continuam a partilha a publicação do desafio que decorre no Instagram. Sem sucesso. “As pessoas ignoram, deixam de nos responder. Não houve uma única pessoa que alinhasse”, lamenta Luís Gasparinho, garantindo que “esta nunca foi uma estratégia de marketing”. O rsponsável recusa-se a dizer quem são e quantos são os influencers que os contactam.

Contrariamente ao que acontecia aquando da abertura, em Novembro de 2019, em que a opção passava por pratos que podiam ser partilhados, depois do confinamento, o restaurante reabriu a 18 de Maio e adaptou a carta aos tempos actuais com uma ementa mais individual e inspirada nos sabores asiáticos e com opções vegetarianas.

Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, o Rebel Asian adaptou-se às restrições e normas de segurança previstas pela Direcção-Geral da Saúde para não fechar portas. Contudo, Luís Gasparinho avança que o negócio decresceu bastante, num local eminentemente turístico, a salvação tem sido os clientes habituais.

