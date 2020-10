Bonfim e Alvalade entre os 20 “bairros mais cool do mundo”, diz Time Out

No topo da lista dos 40 bairros mais cool do mundo, eleitos com base num inquérito às populações, especialistas e editores locais da publicação internacional, ficou o Esquerra de l’Eixample, em Barcelona, Espanha, palco de diversas iniciativas e “demonstrações de humanidade” durante meses de pandemia e de confinamento partilhado “por um autêntico bairro de Barcelona”.

Se habitualmente as atenções recaem sobre a Dreta de l'Eixample, “com as suas lojas de luxo deslumbrantes e edifícios modernistas espectaculares”, com a covid-19 o foco concentrou-se na zona residencial da Esquerra de l'Eixample: blocos de prédios modestos de “arquitectura característica”, cada um com “o seu pátio interior”, onde o confinamento restrito foi vencido com danças à varanda e residentes mascarados. A Time Out destaca ainda a rede local de apoio criada para ajudar os mais vulneráveis e o projecto de solidariedade de Ana Parellada, que “começou a cozinhar para os trabalhadores da área da saúde” no seu restaurante Semproniana.

Espaços comunitários, jardins urbanos, mercados e parques são outros dos lugares do bairro que “dificilmente se encontram em muitos guias turísticos”. “No ano de todos os anos, é o Esquerra de l'Eixample que mostra o caminho a uma futura Barcelona onde onde os locais, não os turistas, dominam [a cidade].”

No top 5, ficaram ainda a Baixa de Los Angeles, Sham Shui Po, em Hong Kong, Bedford-Stuyvesant, em Nova Iorque, e Yarraville, em Melbourne.

Na primeira metade da tabela, depois de Arroios ter sido eleito o bairro mais cool do mundo em 2019, um bairro descrito como “um mundo em si mesmo”, onde “o novo coexiste com o clássico e a diversidade está por todo o lado”, ficaram duas moradas portuguesas que ainda mantêm intacta “uma identidade genuína” e uma população de raízes eminentemente locais e bairristas: Bonfim, no Porto, em 14.º, e Alvalade, em Lisboa, na 17.ª posição.

No Bonfim, que já merecia destaque no início do ano no Guardian, ainda a pandemia parecia um problema distante, refere-se o “forte espírito de comunidade e o comércio local”, “agora mais importante do que nunca”, com os seus pequenos cafés, lojas e “alguns dos restaurantes mais tradicionais da cidade” a par com “cozinhas de vanguarda”, como o Euskalduna Studio ou o Pedro Limão. Num bairro “cada vez mais pedonal”, aponta-se a presença da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, várias galerias de arte e os estúdios e salas de ensaio do antigo centro comercial CC Stop.

Já em Alvalade, sente-se ainda “o pulsar da vida de bairro”, entre “rostos familiares, eventos e espaços comunitários”, como a simpatia d'A Mariazinha, há mais de 60 anos a vender chás e cafés a granel, o Mercado de Alvalade ou as novas ondas do The Wave Factory, restaurante, bar e espaço de co-work. Vera Moura, jornalista da edição lisboeta da Time Out, destaca também os espaços onde ainda se ouvem os ecos da cena rock dos anos 1980, como o Popular Alvalade, o RCA ou o Noir Clubbing.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A selecção dos bairros mais cool do ano foi feita com base nos resultados do inquérito anual Time Out Index e na opinião de especialistas e dos editores das diferentes publicações da revista em todo o globo. Mantém como critério a mistura de pessoas, inovadores e inclusivos espaços de comida, bebida, artes e cultura, rendas acessíveis e “aquela agitação difícil de definir que atrai pessoas de todo o mundo”. Mas este ano, “mais do que nunca”, “é cool ser generoso”.

Os "40 bairros mais cool do mundo", segundo a Time Out 1. Esquerra de l’Eixample, Barcelona

2. Downtown, Los Angeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, Nova Iorque

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlim

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Xangai

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sydney

11. Verdun, Montreal

12. Kalamaja, Tallinn

13. Hannam-dong, Seul

14. Bonfim, Porto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Banguecoque

17. Alvalade, Lisboa

18. Noord, Amesterdão

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Praga

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Cidade do México

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublin

28. Nørrebro, Copenhaga

29. Bugis, Singapura

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, Londres

32. Binh Thanh, Ho Chi Minh

33. Melville, Joanesburgo

34. Kabutocho, Tóquio

35. Porta Venezia, Milão

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Mumbai

39. Arnavutköy, Istambul

40. Banjar Nagi, Ubud