Sai a roulotte, entra o termómetro: futebol e adeptos foram uma mistura possível

Os jogos da selecção nacional são, por excelência, um momento para as famílias, mas, para o Portugal-Espanha desta quarta-feira, pedia-se contenção neste hábito. Além das máscaras e da medição da temperatura (38 graus era o máximo permitido), condições sine qua non para haver público no jogo, a Direcção-Geral da Saúde e a Federação Portuguesa de Futebol desaconselharam a presença de pessoas de grupos de risco e de crianças. Não obstante, muitos adeptos fizeram ouvidos de mercador e levaram os filhos ao Estádio de Alvalade.

Foram várias as crianças que, vestidas a rigor, passaram pelo processo repetido vezes sem conta à porta do estádio: verificação do bilhete, medição de temperatura, revista e detecção de metais e desinfecção das mãos.

Porquê levar crianças, apesar de desaconselhado? Flávio, pai de uma muito jovem Lara, responde ao PÚBLICO com uma pergunta. “Isso é algo que nem faz sentido. Se eles podem ir à escola, por que motivo não haveriam de poder vir ao futebol? Não me sinto inseguro, de maneira nenhuma”.

Também Rui Martins argumentou que não há motivo para se sentir inseguro em levar ao futebol a filha Gabriela, que assume que “já tinha saudades” de assistir a um jogo.

“É um pouco estranho este ambiente, mas sinto-me totalmente seguro”, disparou Rui Martins, assumindo que, nos festejos dos golos, teria de se controlar para não ir abraçar a filha.

"Isto nem é viver"

Em Alvalade, houve crianças – demasiadas crianças para aquilo que foi aconselhado. Só não houve as bifanas e imperiais habitualmente servidas por baixo da 2.ª circular. As roulottes, estrategicamente colocadas para a alimentação e “hidratação” pré-jogo, estavam fechadas. E havia motivo para tal. Com apenas 2500 adeptos autorizados a irem a Alvalade, a facturação seria fraca.

Houve, porém, quem não abdicasse de tentar a sua sorte. Sem sucesso. A cerca de 30 minutos do início do jogo, a vendedora de castanhas lamentou ao PÚBLICO ainda não ter vendido nada.

“É muito mau… não vendi nada. Zero”, assumiu, enquanto enrolava uns pouco mais do que inúteis cones de papel cinzento.

Cinzenta está também a vida desta vendedora, refém de eventos públicos que lhe alimentem um orçamento dependente desta actividade. “No Verão, vendo fruta. No Inverno, vendo castanhas. Mas, como pode ver, isto está muito mal. Nem é viver, é sobreviver”.

A inexistência de roulottes, que naturalmente promovem o convívio e a proximidade física, ajudou a que o distanciamento social fosse cabalmente cumprido nas imediações do estádio. As máscaras, essas, já são apenas uma rotina. Bom, talvez não para todos.

José Maroto saiu do carro vestido a preceito. Tinha cachecol e camisola da selecção, tudo como deve ser, mas não tinha máscara. “Eish... esqueci-me... vou ter de voltar a casa”, lamentou, antes de ser lembrado de que poderia comprar uma perto do estádio. “Pois, vai ter de ser. De certeza que não me deixam entrar sem máscara… e acho bem”.

De facto, não deixariam. O controlo sanitário foi apertado, havendo, em redor do estádio, um rácio de polícia por adepto largamente favorável às forças policiais.

Mesmo a casais que chegavam juntos era pedido que se separassem nas marcas colocadas no chão, para que cumprissem distanciamento na entrada no recinto – até porque dentro do estádio ficariam sentados em lugares separados.

“Não somos arruaceiros. Sabemos comportar-nos”

Apesar deste controlo apertado, ninguém pareceu desconfortável. Rui Sousa garantiu ao PÚBLICO, junto ao restaurante Tipe Tope, que as regras não incomodam.

“Não, pelo contrário. Além disso, é bom para mostrar que nós, adeptos de futebol, não somos arruaceiros. Sabemos comportar-nos. Se outros espectáculos já tinham público, por que motivo o futebol não poderia ter?”.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tentou, horas antes do jogo, responder a esta pergunta. O dirigente considerou esta partida “um momento determinante para podermos avaliar as reais possibilidades de os adeptos voltarem aos estádios”. “Não só aos jogos da selecção, mas também aos das competições profissionais”, acrescentou.

Nesta quarta-feira, estiveram 2500 pessoas no Portugal-Espanha, que corresponderam a 5% da lotação do Estádio de Alvalade. Se o aumento para 10% planeado para o Portugal-Suécia (dia 14) está dependente do cumprimento cabal das medidas neste primeiro teste, então parece inevitável que, dentro de poucos dias, estejam já cinco mil pessoas no estádio do Sporting. E a vendedora de castanhas de Alvalade terá o dobro das probabilidades de fazer dinheiro.