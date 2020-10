A última actualização da Liga: Sporting inscreveu Misic

A janela de Verão do mercado de transferências fechou sem grandes surpresas na última actualização de jogadores inscritos publicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Numa lista publicada um pouco antes da hora prevista (1h00), surgem os nomes dos dois mais recentes reforços do FC Porto, Marko Grujic (ex-Liverpool) e Felipe Anderson (ex-West Ham), e o de Josep Misic, mais um excedentário para quem o Sporting não conseguiu encontrar colocação - o médio croata esteve emprestado na última época e meia ao PAOK Salónica, da Grécia.

Lista de documentação apresentada até às 24h00

Bertrand Yves Baraye - Transferência Internacional - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda

Manuel Alberto Cunha Lopes - Transferência Nacional - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda

Gonçalo João Fernandes Loureiro - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol SAD

Márcio Salomão Brazão da Rosa - Inclusão no plantel - CD Cova da Piedade - Futebol SAD

Jorge Filipe Soares Silva - Transferência Internacional - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD

Felipe Anderson Pereira Gomes - Transferência Internacional - FC Porto – Futebol, SAD

Marko Grujic - Transferência Internacional - FC Porto – Futebol, SAD

Valdemar António Almeida - Transferência Nacional - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD

Josip Misic - Inclusão no plantel - Sporting Clube Portugal - Futebol, SAD

Luiz Henrique Beserra dos Santos - Cedência Temporária - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD

Andre Luis Silva de Aguiar - Transferência Nacional - Moreirense FC – Futebol, SAD

Carlos Daniel Silveira da Graça - Transferência Internacional - Associação Académica Coimbra – OAF, SDUQ, Lda