Gonçalo Ramos renova com o Benfica até 2025

O internacional sub-20 português Gonçalo Ramos prolongou esta quarta-feira o contrato com o Benfica por mais uma temporada, até 2025, ficando “protegido” por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (ME), informou o clube da Luz.

O jovem avançado, de 19 anos, que tem sido um dos nomes mais falados neste início de temporada, em virtude dos golos apontados na UEFA Youth League e pelo Benfica B, tinha vínculo válido até 2024 e uma cláusula de rescisão de 88 ME.

“É um grande orgulho sentir esta aposta por parte do clube. Agora, é continuar o trabalho feito até aqui, sempre a dar o máximo pelo clube”, afirmou Gonçalo Ramos, em declarações à BTV.

O internacional sub-20 luso, que chegou ao Benfica em 2013 para integrar os escalões de formação, estreou-se pela equipa principal no final da época passada e logo com um “bis” na visita ao Desportivo das Aves (4-0), para a I Liga.

Posteriormente, ajudou os juniores “encarnados” a atingirem a final da UEFA Youth League, perdida para o Real Madrid, tendo terminado a prova como um dos melhores marcadores, com oito golos.

Já esta época, anotou sete tentos pelo Benfica B nas primeiras três jornadas da II Liga, sendo actualmente o líder dos goleadores do segundo escalão.

Este desempenho valeu-lhe elogios do treinador Jorge Jesus e também a presença assídua nos treinos da equipa principal: “Não há uma hora para chegar à equipa A ou para ficar na equipa B. Simplesmente tenho de fazer o meu trabalho, que, neste caso, é mostrar resultados e marcar golos. As chamadas à equipa principal, as convocatórias e os golos vêm por acréscimo do trabalho que tenho feito”, disse.

O avançado, que fez a maior parte da carreira como médio ofensivo, passou pelos vários escalões das selecções nacionais, sendo que em 2019 foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, com quatro golos, num torneio no qual Portugal perdeu a final para a Espanha.