França chega à “chapa sete” antes de receber Portugal

Mesmo sem muitos dos habituais titulares de início, a França goleou nesta quarta-feira a Ucrânia, por 7-1, num jogo de preparação para a Liga das Nações. O primeiro golo dos franceses, que defrontam no próximo domingo Portugal, foi apontado por Camavinga, que se tornou no segundo mais jovem a marcar pelos franceses. A Croácia, outro rival da selecção nacional na prova da UEFA, venceu na Suíça. Luca Waldschmidt marcou no empate da Alemanha.

A quatro dias de reeditar com Portugal em Saint-Denis a final do Euro 2016, Didier Deschamps deixou de fora quase uma dezena de habituais titulares - Lloris, Hernandez, Varane, Kante, Pogba, Ben Yedder, Griezmann e Mbappé foram suplentes -, mas as habituais “segundas linhas” dos franceses não tiveram problemas para derrotar os ucranianos.

O primeiro golo no Stade de France foi apontado por um dos mais promissores jogadores da actualidade: aos 9’, o médio do Rennes Eduardo Camavinga, que nasceu na província angolana de Cabinda e dentro de um mês completa 18 anos, inaugurou o marcador e tornou-se no mais jovem a marcar pelos “bleus” desde 1914.

Com o controlo total da partida, a França manteve a Ucrânia sob pressão e, antes do intervalo, já tinha construído uma goleada (4-0), com golos de Giroud (24’ e 34’) e Mykolenko (aos 39’, na própria baliza).

Na segunda parte, a selecção de Leste ainda conseguiu reduzir por Tsigankov, mas a França acabou por chegar à “chapa sete”: Tolisso, Mbappé e Griezmann fixaram o resultado final nuns expressivos 7-1.

Em Saint Gallen, a cerca de 700 quilómetros do Stade de France, a Croácia, que também é rival de Portugal no Grupo 3 da Liga das Nações, teve um teste bem mais exigente. Contra a Suíça de Seferovic - o avançado do Benfica não saiu do banco -, os croatas estiveram a perder, mas deram a volta e derrotaram os helvéticos, por 2-1.

Nas restantes partidas de preparação realizadas nesta quarta-feira, destaque para o benfiquista Luca Waldschmidt, que foi titular na recepção da Alemanha à Turquia e marcou o terceiro golo da “mannschaft”. Porém, no período de descontos da partida em Colónia, Karaman, que joga no Fortuna Dusseldorf, fixou o resultado final num empate a três golos.

Na Holanda, o portista Jesus Corona esteve em campo nos 90 minutos num jogo onde o México conseguiu sair vencedor. O único golo da partida foi apontado pelo ex-benfiquista Jimenez, na transformação de uma grande penalidade.

Outra das goleadas da noite aconteceu em Florença, onde a Itália arrasou a Lituânia: 6-0, com um bis de El Shaarawy, que joga actualmente na China.