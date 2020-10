Cristiano Ronaldo notificado por não cumprir regras de isolamento

Cristiano Ronaldo e vários outros futebolistas internacionais da Juventus poderão ter desrespeitado as regras de isolamento sanitário por causa da covid-19, tendo as autoridades sanitárias italianas anunciado esta quarta-feira que notificaram a Justiça dessa situação.

Com efeito, esses internacionais deixaram Turim no início da semana para se juntarem às selecções, apesar do protocolo de isolamento imposto pelos dois recentes casos de covid-19 no campeão italiano.

Os jogadores só podiam sair da concentração do clube para treinar e jogar e estavam proibidos de contactar com outras pessoas, enquanto não fossem conhecidos os resultados do segundo teste à covid-19.

Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral não esperaram por esses resultados, que só foram conhecidos esta quarta-feira, e viajaram para as respectivas selecções.

Roberto Testi, director da delegação de Turim da Autoridade de Saúde Italiana, referiu que o clube o informou de que “vários atletas deixaram o local de isolamento” sendo que “por isso foram notificados”.

“Foi o clube, que tem tido um comportamento excelente, que nos disse que alguns jogadores deixaram o local de isolamento. Por isso, iremos notificar a autoridade competente, ou seja, o Ministério Público, do ocorrido. Caberá agora aos magistrados avaliar se houve crime”, disse ainda.

Cristiano Ronaldo viajou para Portugal para se juntar à selecção portuguesa, onde foi titular no jogo desta quarta-feira contra Espanha.