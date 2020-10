Trump “está a pedir, literalmente, por um conflito armado”

Vive e trabalha em Nova Iorque. Como é que olha para toda a convulsão política e racial a acontecer nos EUA?

O cenário aqui é terrível, a todos os níveis. Há muita tensão e dor no país. Os agentes da polícia de Louisville envolvidos no assassinato de Breonna Taylor não foram acusados nem condenados, o que é escandaloso. Não sei o que vai acontecer no dia das eleições presidenciais. Ao dizer que se for derrotado não aceita uma transição pacífica de poder, Trump está, na verdade, a organizar e a anunciar um golpe de Estado. Além disso, tem vindo a retirar uma série de máquinas que fazem a contagem dos votos nos edifícios dos correios, o que é gravíssimo, já que muita gente vai votar por correspondência devido à pandemia.

