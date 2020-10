Criador do antivírus McAfee detido em Espanha

O magnata norte-americano John McAfee, criador do programa informático antivírus com o mesmo nome e que está a ser procurado nos Estados Unidos por suspeitas de fraude, foi detido em Espanha.

De acordo com a agência Lusa, o milionário foi interceptado no sábado à noite em Barcelona, quando estava prestes a apanhar um voo para Istambul acompanhado por duas pessoas, segundo fontes da polícia espanhola, que deu seguimento a um mandado de procura e detenção emitido pela justiça dos Estados Unidos da América (EUA).

A Reuters escreve que McAfee terá ganho milhões de dólares com a promoção de dinheiro virtual (criptomoedas), bem como com os seus trabalhos de consultoria, palestras e venda dos direitos da sua história de vida para um documentário. Apesar destes ganhos, o Departamento de Justiça dos EUA afirma que o milionário não apresentou nenhuma declaração de impostos entre 2014 e 2018. Terá ganho mais de 23,1 milhões de dólares (mais de 19 milhões de euros) ao recomendar, no Twitter, a participação dos seus seguidores em sete negócios que envolviam criptomoedas e que eram falsos e enganosos, valor que nunca chegou a declarar.

A agência avança também que a acusação, em segredo de justiça desde Junho, foi revelada depois da detenção do magnata em Espanha. Os Estados Unidos estarão agora a tentar extraditar McAfee.

Esta não é a primeira vez que o milionário é preso, depois de, em 2019, ter sido detido num porto da República Dominicana com várias armas a bordo do seu iate. Em 2012, McAfee também foi acusado pelas autoridades do Belize da morte de um vizinho.