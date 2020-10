Covid-19: Portugal regista 14 mortes nas últimas 24 horas, o número mais alto em quatro meses

Portugal registou, esta terça-feira, 6 de Outubro, 14 mortes por covid-19, o maior valor diário desde 1 de Junho, dia em que ocorreu o mesmo número de óbitos. No total, o país contabiliza 2032 mortes e 80.312 infecções desde o início da pandemia.

Dos 427 novos casos, 231 (54,1%) foram identificados na região Norte e 131 (30,7%) em Lisboa e Vale do Tejo. Das 14 mortes registadas nas últimas 24 horas, dez ocorreram na região de Lisboa, três no Norte e uma no Centro. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Já recuperaram 50.712 pessoas, mais 258 do que na segunda-feira. Há mais 155 casos activos, para um total de 27.568. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 732 pessoas (mais 31 do que na segunda-feira), das quais 104 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que no dia anterior).

A taxa de letalidade global no país é de 2,5%. Cerca de 86,7% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos. Nas últimas 24 horas morreram três mulheres e um homem com idades entre os 60 e os 69 anos, um homem e uma mulher na faixa etária dos 70 aos 79 anos e seis homens e duas mulheres com mais de 80 anos.

A região com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 40.731. Seguem-se o Norte (29.113), o Centro (6503, mais 35 do que na segunda-feira), o Algarve (1841, mais nove) e o Alentejo (1587, mais 15). Os Açores registam 286 infecções (mais uma do que no dia anterior) e a Madeira 251 (mais cinco).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 899. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (806), Centro (268), Alentejo (25), Algarve (19) e Açores (15). A Madeira não tem registo de óbitos.