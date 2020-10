Verdes à espera para ver Orçamento

Tudo em aberto também do lado do Partido Ecologista Os Verdes (PEV). Tal como o BE e o PCP, o partido ecologista saiu do encontro com o Governo, nesta terça-feira de manhã, a dizer que “vai esperar pelo Orçamento do Estado para sobre ele decidir”, como disse José Luís Ferreira.

O deputado - que falava aos jornalistas no final da reunião com o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro - disse esperar que o Governo “seja capaz de dar resposta aos problemas dos portugueses sendo que muitos deles já vinham de trás”, tendo em conta o cenário económico e social existente, bem como a inexistência de “condicionalismos” de Bruxelas em relação às metas orçamentais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Luís Ferreira lembrou as apostas do PEV que quer incluir no Orçamento do Estado: o combate à pobreza, a valorização salarial, o apoio para quem perdeu rendimentos, os transportes públicos e as necessidades de sobrevivência das micro empresas. A aposta na produção nacional e um “investimento sério na ferrovia” - o partido quer que o comboio chegue a todas as capitais de distrito - são as outras prioridades do PEV.

O Governo está a apresentar esta terça-feira as linhas gerais do Orçamento do Estado aos partidos da oposição. De manhã, os encontros agendados são com o PSD, BE, PCP, CDS, PAN, Verdes. À tarde estão presentes Chega, IL e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

O OE 2021 vai ser votado na generalidade no dia 28 de Outubro, com a votação final global prevista para 27 de Novembro.