PAN revela disponibilidade do Governo para tara sobre máscaras descartáveis

O PAN disse esta terça-feira que o Governo “mostrou disponibilidade” para aceitar a proposta do partido para a criação de uma tara nas máscaras descartáveis, embora tenha admitido que o executivo “tem mostrado resistências” nas negociações do Orçamento do Estado (OE) para 2021, disse a líder parlamentar do partido à saída da reunião com o Governo que está hoje a apresentar as linhas gerais do Orçamento aos partidos.

A proposta do PAN prevê a criação de uma tara de “mais 10 ou 20 cêntimos” que será devolvida mediante a entrega da máscara descartável usada em farmácias ou superfícies comerciais. Inês de Sousa Real deixou em aberto se a medida fará parte da proposta de lei que chegará dia 12 de Outubro ao Parlamento ou se apenas será incluída na fase de especialidade.

A deputada disse que o Governo “tem mostrado alguma resistência” na aceitação de propostas, dado o momento que reconheceu ser “difícil”, mas salientou que o PAN tem apresentado medidas que, ao aumentar a receita, permitem “acomodar” as propostas do PAN. E acrescentou que o apoio social de emergência vai ter acolhimento no OE e existem medidas de apoio já adoptadas que se vão prolongar até Setembro de 2021.

A líder parlamentar do PAN revelou os números gerais do Orçamento: taxa de desemprego na “ordem dos 8%” e “recuperação [económica] na ordem dos 5%”.

O Governo está a apresentar esta terça-feira as linhas gerais do Orçamento do Estado aos partidos da oposição. De manhã, os encontros agendados são com o PSD, BE, PCP, CDS, PAN, Verdes. À tarde estão presentes Chega, IL e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

O OE 2021 vai ser votado na generalidade no dia 28 de Outubro, com a votação final global prevista para 27 de Novembro.