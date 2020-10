Os momentos de alta temperatura entre o Tribunal de Contas e o Governo

O PÚBLICO dá conta de alguns dos episódios mais acalorados entre os juízes e o executivo socialista, no dia em que António Costa defendeu que neste tipo de funções "não deve haver lugar a renovações” de mandato. Quase todos os diferendos tiveram lugar este ano.

“Violação da lealdade”

O chumbo de dois projectos considerados emblemáticos pelas câmaras de Lisboa e do Porto fez os respectivos presidentes virem a terreiro em Dezembro passado tecer violentos reparos à actuação do Tribunal de Contas. Fernando Medina acusou o tribunal de “violação do dever de lealdade institucional”, depois de os juízes terem escrito que o programa de renda acessível que havia lançado era uma parceria público-privada encapotada. No caso do Porto o argumento foi o mesmo, estando em causa a reconversão do antigo matadouro de Campanhã num grande pólo empresarial e cultural. A lei acabaria por ser mudada, viabilizando assim estes projectos.

“Relatório incompetente”

“É lamentável que o Tribunal de Contas gaste o seu tempo e os seus recursos a fazer relatórios que são de baixíssima qualidade técnica e que têm um certo panfleto de natureza política”. Foi desta forma desabrida que o presidente da Câmara de Lisboa e eventual candidato à sucessão de António Costa na liderança do PS, Fernando Medina, reagiu em Janeiro passado às críticas ao negócio pelo qual esta autarquia ficou com 11 prédios da Segurança Social por um preço que os juízes consideraram demasiado simpático. Estando estes imóveis no centro de Lisboa destinados a habitações de renda acessível e quartos para estudantes, o autarca não poupou nas palavras: “É um relatório incompetente”.

“Um elogio à burocracia e à ignorância”

Não caíram mesmo nada bem ao ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, as conclusões a que o Tribunal de Contas chegou em Fevereiro passado sobre o financiamento do ensino superior: que o modelo em vigor nos três anos anteriores não levou em linha de conta “qualquer indicador de desempenho ou de qualidade, não premiando o mérito, nem alavancando a excelência”.

“Este relatório é um elogio à burocracia e, portanto, à ignorância”, disparou o governante, queixando-se ainda de os juízes terem feito uma avaliação política.

“Em emergência não vale tudo”

“Há uma emergência, mas não se pode fazer tudo. Não vale tudo!”, avisou, em Junho passado, o presidente do Tribunal de Contas, que em entrevista ao Expresso falava nas facilidades criadas em matéria de contratação pública quando estiverem em causa adjudicações relacionadas com o combate à pandemia. Mesmo em tempos de excepção, defendeu, os dinheiros públicos devem ser gastos com rigor e transparência, seja na saúde ou noutros sectores.

Pontes que desuniram

Depois de uma auditoria do tribunal ter revelado, em Fevereiro, que o estado de conservação de 12% das infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais – pontes, viadutos, túneis, etc – era inferior a regular ou satisfatório, o ministro que tutela o sector, Pedro Nuno Santos, sentiu-se na obrigação de garantir que a segurança de pessoas e bens não estava em causa, aludindo a “décadas de desinvestimento” no passado.

Conluio, cartelização e corrupção

Foram os planos do Governo para agilizar os procedimentos em matéria de contratação pública que desencadearam o mais recente desentendimento com o Tribunal de Contas. Perante a intenção do executivo de afrouxar as restrições nos projectos co-financiados por fundos europeus mas também nos projectos de habitação, descentralização e ainda no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, os juízes foram claros: são alterações “susceptíveis de contribuir para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na construção pública”. O assunto está em discussão no Parlamento.