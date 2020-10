José Tavares nomeado presidente do Tribunal de Contas

José Tavares, juiz conselheiro do Tribunal de Contas (TdeC), foi nomeado pelo Presidente da República para presidir à instituição fez carreira desde a década de 80. Substitui assim Vítor Caldeira, que foi informado pelo primeiro-ministro que não seria reconduzido no cargo na noite de 30 de Setembro, dia em que terminava o seu primeiro e único mandato. Vítor Caldeira é o primeiro presidente do TdeC que não foi reconduzido no cargo.

A notícia foi avançada na noite desta terça-feira no site da Presidência da República, onde a informação é avançada sem qualquer comentário. A posse do novo presidente ainda não está marcada.

José Tavares é director-geral do tribunal, sendo, por inerência, presidente do Conselho Administrativo de chefe do gabinete do Presidente, funções que desempenhou entre Fevereiro de 1995 e Fevereiro deste ano. É também o secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção desde 2008 por inerência do cargo de director-geral.

Ao escolher um dos mais antigos juizes do Tribunal de Contas, para mais com largo curriculo na prevenção da corrupção, o primeiro-ministro tenta pôr fim à polémica causada pelo afastamento de Vítor Caldeira, cujo último acto conhecido foi o parecer muito crítico sobre a proposta do Governo de alteração à lei da contratação pública.