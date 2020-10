Cavaco Silva diz que só os seus governos aplicaram modelo da social-democracia

Num tempo em que se vive da “chamada espuma dos dias”, Cavaco Silva quis escrever um livro a “pensar na geração dos seus netos”, que mostrasse o exemplo de uma governação com um modelo social-democrata que não foi aplicado noutros governos do PSD, “por vicissitudes próprias”, mas que “ganhou actualidade” com a pandemia. As palavras do antigo chefe de Governo, que depois foi Presidente da República, foram ouvidas por personalidades como o antigo chefe de Estado Ramalho Eanes mas também pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho na apresentação do livro Uma experiência de social-democracia moderna, que decorreu esta terça-feira.

Continuar a ler