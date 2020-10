Kiosk Zine: nasceu um fanzine exclusivamente dedicado à fotografia

Porque é cada vez mais raro (e mais caro) o prazer de manusear fotografia, olhá-la sem fitar directamente um ecrã, nasce nesta terça-feira, 6 de Outubro, o Kiosk Zine, um fanzine dedicado, exclusivamente, à fotografia – com enfoque, na edição zero, na vertente documental. Inaugura com “a prata da casa”, ou seja, com três volumes que contêm trabalhos inéditos dos seus fundadores, os fotógrafos portugueses José Farinha, Daniel Rodrigues e Paulo Pimenta, e com a promessa de abertura, nas próximas edições, a trabalhos de fotógrafos nacionais e internacionais que se encontram “fora de radar dos grandes meios de comunicação social”.

Foto Da esquerda para a direita: Paulo Pimenta, Daniel Rodrigues, José Farinha e Inês Branco

O Kiosk Zine é uma publicação bimestral, em formato A5, que “nasce por amor à fotografia”, refere um dos fundadores, José Farinha, ao P3. Sem ter em vista o lucro, sendo totalmente autofinanciada, o zine da equipa de quatro elementos – que conta com o input criativo da videógrafa e designer Inês Branco – tem como objectivo democratizar o acesso à fotografia em formato impresso. “Queremos dar a conhecer histórias relevantes, imprimir com elevada qualidade e distribuir a um preço reduzido, de forma a poder chegar a toda a gente – e não só ao universo de fotógrafos que já consome este tipo de publicação.”

A ideia para a criação do Kiosk Zine surge em 2018, em Londres, no ideário de José Farinha. “Já seguia algumas fanzines de fotografia, em Londres, e sempre desejei criar a minha própria publicação.” O fotógrafo chegou a conceber vários testes “que nunca saíram da secretária”. Quando chegou a Portugal, no final de 2019, decidiu lançar o repto ao fot0jornalista do PÚBLICO Paulo Pimenta e ao fotojornalista distinguido pelo World Press Photo em 2013 Daniel Rodrigues, que o receberam entusiasticamente. “Em Fevereiro de 2020 começaram as reuniões, o brainstorming – sobretudo online, devido à pandemia. Com a Inês, começámos a desenvolver o conceito, o design e a tomar decisões relativamente aos trabalhos que iriam integrar a edição zero.”

O primeiro volume contém um trabalho inédito de Daniel Rodrigues intitulado O Grande Hotel, que descreve a realidade de um hotel de luxo da era colonial, na Beira, Moçambique, que é hoje o lar de 3.500 pessoas que vivem em condições muito precárias. O segundo volume é dedicado ao projecto A Hora de Luz na Prisão, de José Farinha, que resulta de três anos de registo da vida quotidiana na Cisjordânia; e o terceiro, de Paulo Pimenta, é uma homenagem à sua irmã, Luísa. “O título Um Beijo de Saudade diz tudo”, refere José Farinha.

Foto Da esquerda para a direita: Volume 0.1, "O Grande Hotel", de Daniel Rodrigues; Volume 0.2, "Hora de Luz na Prisão", de José Farinha; Volume 0.3, "Um Beijo de Saudade", de Paulo Pimenta Kiosk Zine

A presença da imagem, em cada um dos três volumes, é esmagadora face à mancha de texto – e essa é uma opção deliberada, pensada. “Queremos que o leitor tenha vontade de saber mais, que visite o site da Kiosk Zine em busca de informação e que entre em contacto com o fotógrafo, se assim desejar.” Este é um projecto de proximidade, refere. “O tacto, o manuseamento, a presença física do objecto condiz com a comunicação directa que pretendemos estabelecer com o nosso público.”

A presente edição, que conta com 50 exemplares que estão à venda online, está praticamente esgotada. “Será impressa uma segunda edição para fazer face à procura”, explica Farinha. A apresentação oficial do Kiosk Zine, onde o pack dos três volumes estará disponível para venda directa pelo preço de 12 euros, irá decorrer a 16 de Outubro, na Galeria MIRA FÓRUM, em Campanhã no Porto, pelas 21h30.