Há um novo site para denunciar maus-tratos a animais nos Açores

Há uma nova forma de denunciar online maus-tratos e abandono de animais nos Açores. O site SOS Animal Açores, criado pelo Governo Regional, permite a qualquer cidadão submeter fotografias e descrições de casos de abusos registados no arquipélago.

No formulário online de registo de ocorrência é possível deixar o nome e um contacto, “desencadeando um processo de verificação e encaminhamento para as autoridades competentes na matéria”, explica João Ponte, secretário regional da Agricultura e Florestas do executivo, citado em nota de imprensa. A denúncia também pode ser anónima.

Em 2019, a GNR recebeu 4142 queixas de maus-tratos e abandono de animais através da Linha SOS Ambiente (808 200 520), dos postos territoriais ou durante acções de patrulhamento e fiscalização. Segundo dados recolhidos pelo Jornal de Notícias, em 2019 as autoridades portuguesas investigaram uma média de 5,4 novos casos de violência contra animais por dia. Foram abertos 1993 inquéritos por crimes contra animais de companhia, uma descida global face a 2018, em que as autoridades abriram 2055 inquéritos.

A PSP criou em 2015 o número 21POLICIA (21 765 42 42) e o email [email protected]​ para o esclarecimento de dúvidas ligadas a este tipo de casos e para denúncias de situações de maus-tratos. No site da GNR é possível registar uma violação da lei ambiental ou animal através de um formulário.

Mais populares A carregar...

Desde Junho que os Açores têm uma base de dados regional para os centros de recolha oficiais registarem os animais de companhia e errantes (RACE), que será alargada à administração local, forças de segurança e clínicas veterinárias, lê-se ainda na nota.