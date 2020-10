O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre o inner saboteur

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, morzões máximos!

Ainda nos outro dia estávamos a perguntar como iam os primeiros dias de Setembro e, adivinhem? Já passou. ENFIM! Conversa para outra semana, porque para esta temos uma série de inner saboteurs para desconstruir. A verdade é que este é um termo que nos é familiar, mas talvez por motivos não tão sérios! *cof cof* Rupaul *cof cof*

Estamos cá para falarmos sobre o que é isto de termos vozinhas pequenas na nossa cabeça basicamente a dizer-nos que vai ~sempre~ correr ~tudo~ mal. Não tem piada! Mas estamos cá para as identificarmos e lidar melhor com elas.

Contem-nos, se estiverem confortáveis e com vontade, quais são os vossos inner saboteurs que berram mais alto para falarmos todos sobre o assunto! No Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

