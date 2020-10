Carta ao Donald

Meu caro Donald,

É com a maior das sinceridades que te desejo as melhoras e rápido restabelecimento. O facto de, invariavelmente, me encontrar em desacordo contigo, de te considerar um indivíduo perigoso e repugnante, não me impede de cumprir um dos meus princípios, precisamente o de não desejar a morte a nenhum ser humano. Se bem que, às vezes, não pareces bem humano… Se duvidas da sinceridade dos meus votos, dou-te já a prova indesmentível: nada me traria maior prazer, nesta altura da vida, do que te ver derrotado (por Biden ou outro qualquer) de forma retumbante e sem margem para dúvidas. Por isso, caro Donald, não morras, é o que te peço do fundo do coração.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Não desejo a morte de Trump, mas...

O comportamento de Donald Trump tem sido criminalizável ou criminoso! Deliberadamente, desde que começou a pandemia em Março, que a desvalorizou, nunca ouvindo a ciência. Por sua negligência também, houve 7,4 milhões de infectados e mais de 200 mil mortos (números oficiais) nos EUA. Todos sabemos que a contabilização real é muito, muito maior. Já matou mais norte-americanos do que durante a guerra do Vietname! (…) Biden fez bem em endereçar-lhe as melhoras. A decência ganhará à indecência.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Testes covid-19

Vários autarcas têm criticado a demora na realização de testes e o conhecimento dos respectivos resultados quando surgem casos preocupantes em lares e não só. O que ainda agora referiu o autarca de Bragança é vergonhoso, considerando que estamos em Outubro e que a pandemia começou em Março. Será possível que testes feitos aos fins-de-semana só sejam enviados segunda-feira para os laboratórios e os resultados só sejam conhecidos quarta-feira? (…) Na fase em que estamos, os testes têm que poder ser feitos em todas as cidades do país e no próprio dia. Caso contrário estaremos a percorrer um caminho que se poderá manifestar demasiado perigoso, para além de ser discriminatório e imoral.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A morte do romeno Ihor

Leio no PÚBLICO, em texto de Joana Gorjão Henriques, que “não é certo que o Ministério Público não investigue mais intervenientes na morte do cidadão romeno” Ihor Homenyuk. Mais à frente leio: “é chamada a Cruz vermelha”, “é chamado o INEM” e que o “atestado médico por morte natural é passado às 18h40”. Ainda leio que o Instituto de Medicina Legal recebeu uma ficha a dizer que “o corpo tinha sido encontrado na via pública”. Se não fosse o médico legista, a notícia seria que a tripulação do INEM encontrara na via pública um homem morto de morte natural! E as declarações iniciais da direcção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, procurando justificar a actuação dos inspectores? Com certeza que ainda há muito para investigar.

José R. Correia de Almeida, St. António dos Cavaleiros