Infectado com covid-19, Trump retira a máscara na chegada à Casa Branca

Após ter sido dominado por uma doença cujos impactos desvalorizou por diversas vezes e que o obrigou a permanecer por três dias num hospital militar, Donald Trump procurou mostrar-se inabalável. Para isso, e em estilo propagandístico, mostrou o seu regresso à Casa Branca no Twitter. Sem máscara – apesar de continuar infectado com covid-19 e poder transmitir o vírus a outros –, gravou um pequeno vídeo de campanha,no qual agradecia aos profissionais do Centro Médico de Walter Reed e menosprezava o impacto do vírus.

“Aprendi tanta coisa sobre o novo coronavírus. E uma coisa é certa: não deixem [que a covid-19] vos domine. Não tenham medo dela. Vocês vão batê-la”, exultou o Presidente, garantindo que os Estados Unidos – o país com maior número de mortes e casos em todo o mundo – têm “o melhor equipamento médico e fármacos” para tratar esta doença viral.

Trump abordou ainda o passeio de carro que serviu para agradecer o apoio dos que permaneceram à porta do hospital, reiterando que foi uma “coisa de líder” e reconhecendo que havia perigo mas que “tinha de o fazer”.

“Agora estou melhor – talvez esteja imune, sei lá. Saiam, tenham cuidados, temos os melhores medicamentos do mundo e as vacinas chegarão em breve”, finalizou o Presidente.

Na passada sexta-feira, Donald Trump anunciou no Twitter que estava infectado com covid-19. Também a esposa, Melania Trump, foi vítima de um surto que começou na Casa Branca e já infectou mais de uma dezena de pessoas ligadas ao Presidente norte-americano. No mesmo dia, foi transportado, “por precaução”, para o Centro Médico de Walter Reed, onde sofreu de dois episódios de quebra na saturação de oxigénio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todo o período de Trump neste hospital militar foi rodeado de suspeição: o Presidente foi tratado com um cocktail experimental de anticorpos sintéticos, não sendo conhecido o verdadeiro impacto do vírus no corpo de Trump. Nas comunicações diárias, a equipa médica manteve uma narrativa optimista, não descrevendo com precisão os sintomas demonstrados pelo Presidente.

O timing da infecção também foi delicado: a semanas das eleições, a notícia fez regressar as dúvidas quanto à substituição de um chefe de Estado, na eventualidade de Trump ficar incapacitado para desempenhar as suas funções. O candidato democrata, Joe Biden, desejou as melhoras a Trump e a Melania, sendo que o republicano está, neste momento, a 15 pontos percentuais do ex-vice-presidente.