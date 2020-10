“França é o único obstáculo para o Parlamento Europeu não sair de Estrasburgo”

Mais de 100 milhões de euros por ano podiam ser poupados se o Parlamento Europeu tivesse uma sede única em Bruxelas, segundo um estudo do próprio parlamento datado de 2013. O problema é que os tratados obrigam à existência de 12 sessões plenárias por ano na cidade francesa de Estrasburgo. Com a ameaça da pandemia, o Parlamento fixa-se de forma exclusiva em Bruxelas e está reaberto o debate. Faz sentido ainda existir dois locais para os trabalhos dos eurodeputados e respectivos assessores? É pergunta para o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, que se senta no grupo do Partido Popular Europeu. Numa conversa realizada pela correspondente do Público nas instituições europeias, Rita Siza.

