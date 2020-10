Anta do neolítico foi arrasada intencionalmente para plantar amendoal

A plantação de culturas intensivas persiste em estar associada à destruição de património arqueológico embora, ao que tudo indica, os atentados estejam a ocorrer em menor escala. Mesmo assim há quem insista em prevaricar com a agravante de, previamente, ter sido informado que no local onde pretendia plantar amendoal em regime intensivo estivesse bem visível uma anta do período neolítico que tinha de ser salvaguardada. Agora já não existe. A infracção já foi alvo de uma queixa-crime.

