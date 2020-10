“É ridículo fazer um PDM sem articular com a envolvente”

Decorou o nome de todos os países e as suas capitais nas férias de Verão da quarta classe e nunca mais as esqueceu. Os mapas, as enciclopédias e a descoberta do mundo tornaram-se vício e fizeram-no seguir a via da Geografia. É professor universitário, investigador, foi presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos e elegeu o Porto como território privilegiado de estudo. “A maneira como a cidade evolui tem muito a ver com aquilo que o Porto é: o seu relevo, o carácter das pessoas, a sua articulação com os municípios envolventes. A geografia importa”, disse Rio Fernandes ao PÚBLICO numa entrevista a propósito do lançamento de Geografia do Porto, livro “para todos” que coordenou e mostra a “geografia para além dos geógrafos”, convocando mais de 20 autores de áreas como Sociologia, História ou Economia para traçar um perfil “imparcial mas analítico” da cidade, dos seus primórdios até ao século XXI - e com os olhos no que virá.

