O pão tem lugar na dieta? “É raro ver uma pessoa que não gosta de pão”

Neste episódio, o foco é o pão: Tem lugar numa dieta de perda de peso? Mesmo que seja pão branco? Quantos por dia?​ É preciso pesar? O que ponho lá dentro? Estes são algumas das dúvidas que a jornalista Karla Pequenino aborda com a ajuda da nutricionista Ana Goios.

“O pão diz muito para a maior parte das pessoas. É raro ver uma pessoa que não gosta de pão”, nota a profissional, que é fã de um pãozinho de mistura com queijo fresco​. Ana Goios diz receber nas consultas “pessoas a fazer um esforço enorme para fugir ao pão e [que] optam por versões que supostamente são mais saudáveis — e muitas vezes não são”. Só que, alerta, “muitas vezes os problemas associados ao consumo do pão vêm daquilo que colocamos [no pão]”.

A nutricionista Ana Goios é doutoranda em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FNAUP) e co-autora do manual Pesos e Porções de Alimentos. No Instagram, onde junta mais de 23 mil seguidores, é comum desmontar ideias populares — mas erradas — sobre a alimentação saudável e alertar para algumas das armadilhas do marketing de perda de peso.

E porque o pão pode (e deve) fazer parte de uma dieta equilibrada e saudável, ouvimos também Laura Balser, dona da Pão com Calma. A padaria, situada na rua da Ilha Terceira, em Lisboa, é uma das opções para quem procura pão com poucos ingredientes, massa mãe e fermentação natural.

“Eu sim, como pão todos os dias ao pequeno-almoço”, partilha Laura Balser, que criou a Pão com Calma para matar saudades das padarias da sua terra natal, na Alemanha. “Não é preciso muito mais do que água, farinha e sal para fazer um bom pão.”

Na rubrica “Há um estudo para tudo?”, a jornalista Karla Pequenino fala ainda sobre uma recomendação para perder peso que se tornou viral no TikTok.

