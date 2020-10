Capitão Tom Moore lança podcast para combater solidão

Já está no ar o podcast do capitão Sir Tom Moore, o veterano da Segunda Guerra que aos 100 anos angariou mais de 36 milhões de euros para o Sistema Nacional de Saúde Britânico ao dar voltas no seu quintal. O primeiro episódio foi lançado nesta segunda-feira e o objectivo é ajudar a lutar contra o isolamento dos mais velhos.

Chama-se “The Originals” e faz parte de uma campanha das associações de solidariedade Age UK e Cadbury's que serve de proposta para que se tenham conversas inspiradoras com os mais velhos, refere a Cadbury's em comunicado citado pela Reuters, sublinhando que o sentimento de isolamento, sobretudo entre os velhos, piorou devido à pandemia de covid-19.

“Eu espero que o podcast ajude a que toda a gente comece a ter conversas a sério com os mais velhos”, afirma Moore no comunicado. “Nós temos centenas de histórias fantásticas só à espera de serem contadas”, continua.

Esta é apenas mais um dos projectos do veterano centenário que, desde Abril, foi galardoado com o título de cavaleiro pela rainha Isabel II, escreveu um livro, teve um single nos topos das listas britânicas e assinou um contrato para ter a sua vida interpretada no grande ecrã.

Os dois episódios já disponíveis trazem entrevistas com Winston Garvey, um culturista de 83 anos que vai ao ginásio treinar três vezes por semana; e Rose Knox-Peebkes, escritora e coleccionadora de arte de 79 anos que revela ter trocado um beijo há décadas com Elvis Presley. O podcast — com cada episódio a durar menos de dez minutos — está disponível nas plataformas de streaming.

Por norma, segundo a Age UK, cerca de 25 mil britânicos de idade avançada passam a semana sem falar com ninguém, enquanto outros seis milhões dizem que apenas uns minutos de conversa fariam uma grande diferença no seu dia-a-dia.

“É tão difícil para essas pessoas manterem-se ligadas neste momento, especialmente se viverem sozinhas. É uma grande satisfação poder trabalhar com Tom Moore nesta campanha para chamar a atenção para um assunto tão premente”, conclui a associação.