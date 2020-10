Do Alto Minho aos Açores, Portugal tem 11 dos “100 destinos mais sustentáveis do mundo”

Do Alto Minho ao Algarve, descobrindo Arouca e o céu nocturno do Alqueva, Sintra e as serras do Socorro e Archeira, até ao arquipélago dos Açores. São 11 os lugares portugueses entre a centena de “destinos mais sustentáveis do mundo” eleitos este ano pelo concurso da Green Destinations, uma rede de organizações internacionais especializadas em turismo sustentável.

A competição é organizada pelo sexto ano consecutivo e procura “celebrar os esforços dos destinos turísticos para [promover] um turismo responsável e sustentável”, destacando histórias de sucesso e “boas práticas de destinos locais e regionais”, refere a organização no site.

Os vencedores do concurso 100 Melhores Destinos Sustentáveis do ano deveriam ter sido anunciados em Março, durante a feira de turismo ITB Berlin, mas o evento foi cancelado devido à covid-19 e a entrega dos prémios adiada para esta terça-feira, primeiro dia dos Global Green Destination Days, realizados online até dia 8.

Este ano, Portugal e os Países Baixos empatam no topo do pódio de nomeações, ambos com 11 destinos na lista. Em Portugal, o galardão premeia a região do Alto Minho, Águeda, Arouca, os Açores (que, em Março, foram distinguidos com o prémio “Best of Nature” dos Sustainable Destination Awards, distinção igualmente atribuída anualmente pela Green Destinations), Cascais, o projecto Dark Sky Alqueva, a cidade de Lagos, as serras do Socorro e Archeira, Sintra, Torres Vedras e a região do Oeste.

Alguns dos destinos galardoados encontravam-se já entre os “casos de sucesso” que contribuíram para que Portugal fosse eleito o melhor destino sustentável da Europa no ano passado.

Entre os destinos eleitos, destacam-se ainda nove paraísos do Brasil: Canguçu, Forquilhinha, Gaspar, Parnamirim, Rio Negrinho, Rolante, Schroeder, São Miguel de Gostoso e Tibau do Sul – Praia da Pipa.

As nomeações foram avaliadas pela equipa responsável pelo concurso, por “um comité internacional” e especialistas nacionais, “tudo coordenado pela Green Destinations”, indica ainda a organização, referindo que a inclusão na lista “não significa que o destino é sustentável” [“destinos completamente sustentáveis não existem”, sublinha-se], mas que “estão a ser feitos bons esforços e progressos promissores” nesse sentido.