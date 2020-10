Terreno abandonado em Fânzeres virou lixeira comunitária

Na Rua Dr. Agostinho Tavares Rebimbas, entre as piscinas municipais e o cemitério de Fânzeres, em Gondomar, existe um terreno abandonado que virou uma lixeira comunitária. Uma cadeirinha de bebé, um sofá, uma máquina de lavar e um carrinho de brincar são alguns dos artefactos que por aqui se encontram, entre os inúmeros sacos do lixo e plásticos depositados na vegetação.

O terreno, ao que parece, abandonado, está-se a tornar um foco de poluição na zona, onde os habitantes se despojam daquilo que já não lhes tem utilidade. Aqui plantado com frequência, os resíduos vão-se amontoando e uma lixeira ao ar livre nasce.

Pouco se sabe sobre a propriedade em causa - se será pública ou privada, ou se, no último caso, os donos do terreno têm conhecimento do que ali se vai acumulando. Há quanto tempo decorre a situação e se existem planos de reabilitação do espaço são também questões que ficam por responder.

O PÚBLICO já contactou a Câmara Municipal de Gondomar e aguarda resposta sobre o assunto.