Banco de Portugal de Centeno menos pessimista: PIB cai 8,1% este ano

A economia portuguesa deverá registar este ano uma contracção de 8,1%, prevê o Banco de Portugal. É um valor que representa o resultado mais negativo em décadas, mas que ainda assim significa que autoridade monetária nacional está agora menos pessimista do que há três meses em relação à evolução da actividade económica.

Em Junho, o banco central antecipava uma queda do PIB de 9,5%, mas agora, depois de uma contracção de 9,4% no primeiro semestre e com a expectativa de uma recuperação durante o segundo semestre, a previsão passou a ser de uma queda, ainda substancial, mas mais moderada, de 8,1%.

O Banco de Portugal mantém uma projecção mais negativa do que o Governo, mas aproxima-se. O Executivo, neste momento, estima que a economia se contraia 7% em 2020.

Mário Centeno, na conferência de imprensa de apresentação do boletim económico de Outubro explicou que a revisão em alta da projecção do banco se deve essencialmente “a um segundo trimestre substancialmente melhor do que estava previsto”, assinalando em particular a evolução mais positiva do investimento, especialmente em construção. Em contraponto, as exportações continuam a ser o indicador que mais está a penalizar a economia, mas ainda assim com uma evolução um pouco menos negativa do que o esperado.

Mário Centeno, sendo esta a primeira previsão do Banco de Portugal desde que assumiu a sua liderança, sentiu necessidade de garantir que “a avaliação agora feita à economia é congruente com a avaliação que o Banco de Portugal fez ao longo dos últimos meses e anos”.