Schwartzman derruba Thiem após cinco “assaltos”

Primeira meia-final no Grand Slam, primeira vitória em cinco sets no court Philippe Chatrier, primeira vitória sobre um top 5 num major e entrada garantida no top 10. Diego Schwartzman conquistou tudo isto, depois de derrotar Dominic Thiem, num fabuloso embate que ultrapassou as cinco horas de jogo.

“Dominic é um dos melhores do mundo actualmente; venceu o último Grand Slam, foi finalista aqui duas vezes. Somos amigos e tenho imenso respeito por ele. É por isso que ganhar este encontro é muito importante para mim. Esta é a terceira vez que jogo cinco sets aqui e penso que tinha de ganhar, vá lá”, brincou Schwartzman (14.º), após vencer Thiem (3.º), por 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/4) e 6-2, num encontro com muitas oscilações de rendimento de ambos.

A vitória do argentino de 28 anos começou a desenhar-se no primeiro set, onde esteve em desvantagem por 2-4, antes de impor-se no tie-break. Thiem, que chegou a Paris ainda a recuperar do esforço que o levou a triunfar no US Open, vinha de três horas e meia desgastantes de um duelo de cinco sets com Hugo Gaston, autor de 58 amorties. Mas contornou o cansaço no segundo set, graças a dois breaks.

A terceira partida revelou-se estratégica para o austríaco que não queria passar muito tempo no court e teve de recuperar de 3-5, com a colaboração de Schwartzman que cometeu quatro erros directos quando servia para fechar. O argentino ainda recuperou de 1/5 no tie-break, mas Thiem foi o mais forte. “Nos segundo e terceiro sets fiquei fora de mim, louco, a gritar, estava muito nervoso. Tive oportunidades e não as aproveitei”, reconheceria Schwartzman mais tarde.

Quando sofreu um break no início do quarto set, parecia que o argentino estava derrotado, tornou-se menos agressivo e acabou por cometer menos erros que o adversário e passou para comando, só que desperdiçou três set-points consecutivos (5-3, 40-0). Querendo evitar um quinto set, Thiem levou a decisão para novo tie-break, mas cometeu erros quando serviu a 4/3 e Schwartzman não desperdiçou para passar para a frente. No set decisivo, o desgaste de Thiem veio ao de cima e ao fim de cinco horas cedeu o break, em branco, num claro sinal de capitulação.

Nas meias-finais, Schwartzman poderá reencontrar Rafael Nadal (2.º) – a quem venceu há duas semanas em Roma – ou Jannik Sinner (75.º), que se defrontavam pela noite dentro.

No torneio feminino, Iga Swiatek e Nadia Podoroska vão decidir entre si um lugar na final. Swiatek (54.ª), que nunca tinha passado dos oitavos-de-final num Grand Slam, deu seguimento à vitória sobre Simona Halep e afastou a italiana vinda do qualifying, Martina Trevisan (159.ª), por 6-3, 6-1.

A polaca de 19 anos ainda não cedeu um set no torneio e parte favorita diante de Podoroska (131.ª) que, no primeiro duelo frente a uma top 20, eliminou Elina Svitolina (5.ª), por 6-2, 6-4. Podoroska é a primeira tenista vida do qualifying a chegar às meias-finais de Roland Garros e a primeira argentina nesta fase de um Grand Slam desde 2004. Esta quarta-feira são conhecidas as outras semifinalistas.